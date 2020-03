Atleta de Apucarana vence Circuito Sesc de Atletismo em Londrina

O atleta Cléber da Silva Ribeiro, da equipe de atletismo adulto da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi destaque na segunda etapa do Circuito de Corrida de Rua do Sesc, que aconteceu neste domingo (1º de março), em Londrina.

Treinado pela professora Luciane Yoshico, Cléber obteve a primeira colocação na prova de 6 Km, com o tempo de 20’54”.

O atleta vem se destacando neste início de temporada. No mês passado, ele ficou em terceiro lugar na classificação geral na prova de 6 Km da Corrida XV de Fevereiro em Cornélio Procópio, sendo o campeão em sua categoria. Já em janeiro na Prova Pedestre 28, o atleta foi o melhor apucaranense classificado na corrida de 5 Km.

Na segunda etapa do Circuito de Corrida de Rua do Sesc, o atleta Délcio Bertasso, também da Secretaria de Esportes, ficou em terceiro lugar na categoria.

Ao longo do ano o circuito tem 23 etapas. A próxima prova ocorrerá no dia 8 de março em Pato Branco (Sudoeste do Estado). Apucarana sediará a décima oitava etapa no dia 20 de setembro.

A equipe apucaranense agora disputará corridas nos dias 8 e 22 de março, e 19 de abril. No próximo domingo a prova será realizada em Sertanópolis, dia 22 em Nova América da Colina e dia 19 de abril na Corrida Rústica Tiradentes, em Maringá.

A equipe treina de segunda a sexta-feira das 17 às 20 horas, na pista do Complexo Esportivo Lagoão.