Baixa procura entre jovens pela vacina contra o sarampo preocupa a 16ª RS

A baixa procura entre jovens de 20 a 29 anos pela vacina contra o sarampo preocupa a 16ª Regional de Saúde de Apucarana, que abrange 16 municípios. Em média, o índice de imunização atingiu apenas 7,2% do esperado para a população em questão. A campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para pessoas de 5 a 59 anos, teve início no Brasil no dia 10 de fevereiro e se estende até dia 13 de março.

Apucarana, Arapongas e Faxinal, de acordo com a 16ª RS, foram as cidades com menor índice de vacinação entre a faixa etária de 20 a 29 anos. Em Arapongas, a população desta faixa etária soma 18.997 pessoas, mas foram aplicadas apenas 528 doses, uma porcentagem de 2,78% do total da população. Em Apucarana, foram 1.037 doses aplicadas, sendo que a expectativa era imunizar todas as 20.976 pessoas da faixa etária em questão. O resultado foi um índice imunizatório de 4,94%. Em Faxinal, são 2.594 pessoas, mas foram aplicadas 100 doses, ou seja, um total de 3,86%.

Segundo dados da 16ª RS, desde o início da campanha foram aplicadas aproximadamente 13 mil doses da vacina contra o sarampo, sendo que 4.253 delas foram destinadas ao público de 20 a 29 anos, que no total soma pouco mais de 59 mil pessoas. “A população com idade entre 20 e 29 anos, de deve receber a vacina de forma indiscriminada, ou seja, todos devem ser imunizados contra o sarampo, independente de já terem tomado a vacina ou não”, explica Anelize Brizola, do Programa Regional de Imunização da 16ª RS.

De acordo com Anelize, tal ação se deve ao fato de que mais 52% dos 875 casos confirmados de sarampo no Paraná acometeram esta faixa etária, segundo o Boletim Epidemiológico do Sarampo. “Porém, essa faixa etária é a que menos tem buscado a vacinação, o que faz necessário a divulgação da importância da vacina e também de ações estratégicas dos serviços de saúde com parceria junto a outras secretarias para atingir esse público, por meio de vacinação nas escolas, empresas, comércio”, explica. Segundo Anelize, a população-alvo da campanha são as pessoas com idade de 5 a 59 anos, sendo que para aqueles com idade de 5 a 19 anos, e 30 a 59 anos, a vacinação é seletiva, ou seja, devem receber dose da vacina somente se estão com o esquema vacinal incompleto. “Vale ressaltar que estes são dados parciais e preliminares, realizados com dados compilados pela equipe técnica da 16ª RS", explica ela.