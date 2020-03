Distritos de Apucarana vão receber pavimentação asfáltica

O prefeito Júnior da Femac autorizou nesta terça-feira (03), em ato no gabinete municipal, a recuperação asfáltica de vias dos distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro. Uma empresa especializada foi contratada através de licitação e será responsável pelo recape asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com reperfilamento de 11.900,00 m² envolvendo ruas do Núcleo Habitacional Giácomo Moreal, no Distrito de Pirapó, e 3.306,00 m² da rua Antônio Carmo Ribeiro, no Distrito Caixa de São Pedro.

O investimento é de R$598.955,04, com recursos a fundo perdido conquistados pelo vereador Franciley “Poim” Godoi junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu), e a responsável pelos serviços será a empreiteira Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana. “A viabilização destas obras reflete o momento de união por que passa a cidade, que teve início com o ex-prefeito Beto Preto e tenho dado continuidade. A recuperação asfáltica estava dentro do planejamento da gestão, então o vereador Poim foi atrás dos recursos e, através de sua luta política, junto ao secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), João Ortega e com aval do governador Ratinho Júnior, viabilizou este convênio tão importante que vai oferecer maior conforto e segurança aos moradores destes distritos”, detalhou o prefeito Júnior da Femac.

Usando o exemplo do vereador, Júnior enalteceu a postura dos demais vereadores da base. “São nove os vereadores que estão afinados com o momento atual de Apucarana e além de legislar, vão atrás de recursos, lutam para ajudar a cidade e mantê-la unida. A população precisa ficar bastante atenta quanto a isto, ver quem está trabalhando para unir e quem quer desunir, ou seja, está atuando contra Apucarana”, disse o prefeito.

Obras – Além da rua Antônio Carmo Ribeiro, no Distrito Caixa de São Pedtro, serão atendidos no Distrito de Pirapó os seguintes trechos: rua Dante Manosso, da rua Rodolfo Kun até João B. Judai; rua João B. Judai entre rua André Hernandes e o Residencial Alher; rua Felício Betiati entre a rua Erwin Schindler e César Betiati; rua Dante Manosso entre a João B. Judai e César Betiati; rua Rodolfo Kun entre a rua André Hernandes e o Residencial Alher; rua José Hernandes entre a André Hernandes até o Residencial Alher. “Há trechos em paralelepípedos, que vão receber o recape asfáltico, e outros já asfaltados, que serão reperfilados”, explicou Herivelto Moreno, secretário Municipal de Obras.

Morador há 70 anos no “Pirapó”, o pioneiro Darci Sbampato salienta que a recuperação asfáltica no núcleo habitacional era bastante aguardada. “A prefeitura tem dado uma atenção muito boa para o distrito. Agradecemos ao trabalho que o Beto Preto fez e que o Júnior tem dado continuidade”, avaliou. Já Valdenir Alexandre da Silva, popular Dema, morador há mais de 40 anos da “Caixa de São Pedro” afirmou que o investimento autorizado vai ajudar muito a comunidade. “Pelo que fomos informados pelo prefeito Júnior da Femac vai ficar um asfalto de primeira qualidade”, agradeceu Dema.

Responsável pela conquista dos recursos, o vereador Poim avalia que a recuperação asfáltica vai oferecer maior qualidade de vida aos moradores. “Nasci e fui criado em Pirapó. Caixa de São Pedro é minha segunda casa e, como vereador, é uma honra poder dar esta contribuição em forma de benefícios diretos para a população, especialmente por fazer parte de um grupo que tem um prefeito que busca sempre o melhor para toda a cidade. Agradeço ao secretário Ortega e ao Ratinho Júnior por atender este pleito da cidade”, afirmou Poim.

Segundo ele, mais recursos devem ser conquistados até o final do ano. “Tenho mantido conversas com Júnior, o ex-prefeito Beto Preto, com o secretário da Sedu João Ortega e, em breve, devemos anunciar mais novidades para esses dois distritos. Até o final do ano vamos deixar o Pirapó 90% asfaltado e a Caixa São Pedro praticamente 100%”, concluiu o vereador, frisando ainda o apoio do secretário Chefe da Casa Civil Guto Silva e do Governador Ratinho Júnior.