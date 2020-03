Quarta-feira deve ser ensolarada em Apucarana e região

A quarta-feira (4) apresenta uma diminuição da instabilidade em praticamente todo o Paraná. No leste, Norte Pioneiro e litoral ainda são esperadas chuvas fracas a partir da tarde, mas de forma bem isolada e de curta duração. As temperaturas se elevam um pouco mais nessas regiões em relação aos últimos dias, já nas demais regiões do estado o sol predominando e faz calor no decorrer da tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC.

Quinta-feira

Na quinta-feira (5) o dia começa com o sol predominando nas regiões do interior paranaense, apenas no leste, onde os ventos ainda sopram do oceano mantendo a presença de nuvens, o sol aparecerá entre estas no decorrer do dia. Assim, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias ainda são esperadas chuvas fracas e isoladas.