Prefeitura de Apucarana vai revitalizar pista de skate do Lagoão

A prefeitura de Apucarana vai revitalizar a pista de skate que fica no complexo esportivo do Ginásio Lagoão. A medida foi anunciada pelo prefeito Junior da Femac durante visita dos atletas Rogério Lopes (Feben) e Alessandro Leuche em seu gabinete, acompanhados da secretária de Esporte, Jossuela Pinheiro.

“Acatamos a sugestão dos skatistas apucaranenses Rogério e Alessandro para realizar a revitalização da pista de skate no Lagoão, construída em 1990, na administração do prefeito José Domingos Scarpelini. Além melhorias em geral da pista construída há 30 anos, o projeto prevê novos obstáculos, grade de proteção e iluminação”, explicou o prefeito Junior da Femac.

O prefeito destacou a trajetória e a importância do atleta Rogério Lopes nas competições de skate, com títulos conquistados no Brasil e na Europa. “O skate pela primeira vez figura como esporte olímpico. Na seleção dos quatro skatistas brasileiros para a Olimpíada de Tóquio o nosso atleta Rogério Lopes ficou na 5ª colocação. Temos orgulho desse seu desempenho”, afirmou Junior.

A revitalização da pista do Lagoão é mais um incentivo a prática do esporte na cidade. “Temos cerca de 170 atletas do skate em Apucarana”, informa Alessandro Leuche.