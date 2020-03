Homem resiste à prisão e tenta pegar arma de policial em Apucarana

Um homem de 24 anos foi preso por direção perigosa, resistência e desobediência, após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) conduzindo uma moto na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa em Apucarana, na noite de terça-feira (3). Durante luta corporal, o suspeito pegou a arma de um policial.

Segundo a PM, a equipe tentou realizar a abordagem, porém o suspeito fugiu e entrou na casa dele gritando que: "não iria ser preso por um bando de vermes".

Ainda de acordo com a PM, ao dar voz de prisão, o homem tentou agredir os policiais com chutes e socos. Na casa estava a mãe do suspeito, que começou a dificultar o trabalho da equipe.

A PM informou que quando o suspeito era retirado da casa, conseguiu correr e entrou em luta corporal com policial. O homem conseguiu retirar a arma do coldre do PM, mas o solado foi rápido e conseguiu bater na mão do rapaz, que jogou a arma para longe.

O suspeito danificou o cordão 'fiel' do policial, onde a arma fica presa. O homem foi detido e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A mãe dele também foi levada para a delegacia.