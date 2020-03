Atendimento volta ao normal nos CMEIs do Núcleo João Paulo e da Vila Regina

O atendimento às crianças já está normalizado nesta quarta-feira (04), nos CMEIs Benedito Leugi, do Núcleo João Paulo, e Cosap, da Vila Regina. As duas unidades de ensino sofreram alagamentos devido à forte chuva que caiu sobre a cidade no final da tarde de segunda-feira (02).

A diretora-presidente da AME, Marli Fernandes, esclarece que poucas crianças estavam nos centros infantis no momento do temporal. “Como a chuva caiu por volta das 17 horas, a maior parte dos pais já havia buscado seus filhos. Muitos servidores também tinham terminado o turno de trabalho. Graças a Deus, o incidente não envolveu pessoas,” afirmou.

Ela acrescenta que o atendimento não foi interrompido nas unidades de ensino atingidas. “Nós pedimos gentilmente aos pais para que ficassem com os filhos em casa nesta terça-feira, pois nossas equipes estariam concentradas na limpeza e manutenção dos prédios. Mas, para aqueles que não tinham com quem deixar as crianças, nós as recebemos normalmente,” explicou.

O prefeito Júnior da Femac destacou o volume atípico da precipitação. “Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), choveu 58 milímetros no intervalo de uma hora e meia. Os ventos atingiram 56 km/h. No CMEI Benedito Leugi, a tubulação pluvial não suportou a grande quantidade de água. Já no CMEI Cosap, parte de um muro, que ainda está em construção, acabou cedendo,” detalhou.

A limpeza dos prédios e o recolhimento dos entulhos foram executados em parceria pela Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, possibilitando que as aulas fossem regularizadas.