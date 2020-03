Ladrões invadem mercado em Apucarana roubam dinheiro e até mochila de criança; assista

Pelo menos quatro ladrões armados invadiram um mercado em Apucarana, roubam dinheiro, celulares e uma mochila escolar de uma criança. O crime aconteceu por volta das 19h45 de terça-feira (3), no Jardim Trabalhista na Rua Byngton.

O mercado estava aberto e com clientes, que ficaram assustados com a ação dos ladrões. Veja:

Segundo as vítimas, no momento do crime havia uma criança, os ladrões roubaram a mochila dela. A mãe da menina, na rede social Facebook, fez um apelo para encontrar o material escolar da filha.

"Gente, preciso de ajuda. Assaltaram o mercado e levaram a mochila da Luísa. Uma mochila de costas, Rosa, desenho de lhamas. Com todo o material escolar. Se alguém vir ela jogada por aí, por favor, nos avise," escreveu Simone Miranda de Souza.



Além da mochila os criminosos roubaram uma pequena quantia em dinheiro, dois celulares, uma CNH e um CRLV de um veículo. Depois fugiram em um carro, um Fiat/Siena.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas e encontrou o carro usado no crime, abandonado no Núcleo Mathias Hoffmann, na Rua Costa Rica.

Conforme a PM, o carro foi furtado no dia 30 de janeiro, em Arapongas, na Vila Araponguinha.

A Polícia Civil vai investigar o crime.