Apucarana Sports estreia em abril na segundona do Campeonato Paranaense

O Apucarana Sports estreia na primeira fase da temporada 2020 do Campeonato Paranaense Divisão Acesso, no dia 05 de abril. O time enfrentará o Clube Andraus Brasil, de Campo Largo.

No dia 12/04, o time apucaranense joga contra o Independente Futebol São Joseense, clube fundado na cidade de São José dos Pinhais.

Em 15/04, a disputa será contra A Associação Atlética Batel, de Guarapuava. No dia 19/04 o jogo será contra o Nacional Atlético Clube de Rolândia.

O time apucaranense enfrenta o Azuriz Futebol Clube, de Marmeleiro, no dia 26/04. A sexta rodada será no dia 29 ou 30/04 contra o Maringá.

Já no dia 03/05, a disputa será contra o Araucária Esporte Clube. No dia 10/05, o Apucarana Sports enfrenta o Rolândia Esporte Clube e no dia 17/05 joga com o Prudentópolis FC.