Polícia Ambiental lavra R$ 277,5 mil em multas e apreende pássaros na região

Quase 200 aves mantidas ilegalmente em cativeiro foram apreendidas e R$ 277,5 mil em multas foram aplicadas em fevereiro pelo 3º Pelotão de Polícia Ambiental de Apucarana em 38 autos de infração. O balanço foi divulgado ontem pela corporação, que intensificou a fiscalização a criadores em sua área de abrangência. Na operação, foram registradas dezenove situações de flagrante.



Segundo o subtenente Rogério Albino do Prado, a intensificação da fiscalização foi adotada tendo em vista as constantes denúncias contra criadores amadores de aves. A medida culminou com a Operação Saturno, deflagrada no dia 27 de fevereiro onde foram realizadas vistorias em 9 municípios pertencentes a área da 2ª Companhia Ambiental de Londrina, dentre eles o município de Apucarana e Ivaiporã. Na ocasião, informa o subtenente, nove pessoas foram conduzidas em flagrante para elaboração de TCIP sendo lavrados 17 autos de infração totalizando mais de R$ 250 mil em multas em apenas um dia.



Na área do 3º Pelotão, que abrange Apucarana e outros 25 municípios do Vale do Ivaí, foram vistoriados em fevereiro 24 criadores, resultando ainda em 38 autos de infrações lavrados chegando ao valor total de R4 277,5 mil.



Foram constadas diversas irregularidades, desde o simples fato de não manter o seu plantel atualizado junto aos sistemas informatizados de controle, até casos de caça proibida, maus tratos e falsificação de anilhas.









O cativeiro ilegal de pássaros, como qualquer outro tipo de animal silvestre, é considerado crime previsto na Lei 9605/98 – lei de Crimes Ambientais, com penas previstas de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa.As denúncias podem ser feitas através do disque denúncia 181 ou pelo fone 43 3423 – 6317 e 43 99661-3221.