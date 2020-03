A ONG No Name promove Brechó Solidário, no dia 7 de março, das 8 às 12 horas, na quadra de skate da Praça CEU, em Apucarana. Mais informações no site www.ongnoname.com.br

Serviço:

Brechó Solidário - ONG No Name

Endereço: Avenida Central do Paraná, 1420, no Jardim América

Cidade: Apucarana