Polícia Civil de Apucarana apreende mais de 100 pedras de crack

A Polícia Civil de Apucarana apreendeu mais de 100 pedras de crack, na Vila Regina após uma denúncia anônima, na tarde de segunda-feira (2).

Segundo o delegado Marcus Felipe, uma pessoa ligou e disse que próximo a linha férrea na Vila Regina, tinha drogas escondidas. "As nossas equipes foram para o local, e encontraram próxima a linha um saco plástico com mais de 100 pedras de crack. Esse local tanto a civil, quando a militar, já sabemos que ali é um local de comercialização de drogas, de maconha, cocaína e crack," detalha.

Conforme o delegado a polícia tenta identificar o dono da droga e ressalta a importância das denúncias. "Vamos agora trabalhar para identificar o dono da droga. As denúncias colaboram muito com o nosso trabalho, que a população continue informando e colaborando com o trabalho da polícia," finaliza.

Para denúncias na Polícia Civil, basta ligar 197 ou 3420-6700.