Equipes atuam para consertar estragos provocados pela chuva em Apucarana

Diversas equipes das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Obras estão atuando nesta manhã para consertar os estragos provocados pela chuva. No final da tarde de ontem, somente no período de uma hora e meia, a precipitação pluviométrica foi de 58 milímetros. Foram registrados estragos em Centros Municipais de Educação Infantil, queda de árvores e alagamentos em bairros.

Os principais problemas aconteceram nos centros municipais Benedito Leugi, localizado no Núcleo Habitacional do João Paulo, e no CMEI Cosap, situado na Vila Apucaraninha. “Estamos priorizando a limpeza e os consertos nestas duas unidades, para que o atendimento possa ser restabelecido o mais rápido possível”, afirma o prefeito Junior da Femac, que esteve nos dois locais acompanhando o trabalho das equipes.

De acordo com o prefeito, no CMEI da Vila Apucaraninha parte do muro caiu com a força da água. “Uma equipe de 15 funcionários da Secretaria de Serviços Públicos está no local, com o auxílio de quatro caminhões e duas retroescavadeiras, para fazer a retirada dos entulhos. Ao mesmo tempo, uma equipe da Secretaria de Obras está fazendo a avaliação necessária para a reconstrução do muro”, informa Junior da Femac.

Já o CMEI Benedito Leugi sofreu com alagamento e a limpeza será feita com o auxílio de um caminhão pipa. De acordo com o diretor municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, a chuva com vento e granizo também provocou a queda de árvores em diversos locais, como na Rua Coqueiro, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco, e no Núcleo Habitacional Djalma Mendes.

Também foram registrados alagamentos em vários pontos, entre os quais no Residencial Interlagos, na Rua Rolivar Beje, onde a Prefeitura já havia feito obras de contenção, com a construção de um meio-fio elevado.