Tempo continua instável nesta terça, prevê Simepar

Um sistema de baixa pressão sobre o Atlântico, na altura da costa do Sudeste do país, ajuda a manter o transporte de umidade do oceano para o litoral paranaense nesta terça-feira (3). O tempo permanece instável com previsão de chuvas a qualquer momento no leste do Paraná. Na faixa norte, Centro e Campos Gerais chuvas isoladas estão previstas para o período da tarde e faz calor nessas regiões.

Ao amanhecer Apucarana registrou 13ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 25ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva.

Quarta-feira

A quarta-feira (4) apresenta uma diminuição da instabilidade em praticamente todo o Paraná. No leste, Norte Pioneiro e litoral ainda são esperadas chuvas a partir da tarde, mas de forma bem isolada e de curta duração. As temperaturas se elevam um pouco mais nessas regiões e nas demais faz calor e com o Sol predominando.