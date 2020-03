Homem com máscara de série assalta mercado em Apucarana

Um homem usando uma máscara igual da série 'La Casa de Papel', invadiu um mercado e praticou um assalto. O crime aconteceu por volta das 19h55, de segunda-feira (2), no Jardim Colonial, na Rua Guaianazes em Apucarana.

A proprietária do estabelecimento chamou a Polícia Militar (PM) e disse que um homem usando a máscara, com uma blusa de moletom vermelha, calça jeans, armado com um revólver roubou aproximadamente R$300 do caixa.

Após o crime ele correu, entrou em um carro, Monza de cor prata e fugiu em alta velocidade.

A PM realizou buscas, mas o suspeito não foi encontrado.