Tribuna do Norte entra no ano 30

O jornal Tribuna do Norte a partir desta terça-feira (03), em sua edição 8713, entra no ano 30. São 3 décadas dedicadas ao serviço dos leitores do Vale do Ivaí e das comunidades onde circula.

A Tribuna é um dos 3 jornais diários do Paraná auditados pelo IVC em circulação paga, o mesmo que audita os principais jornais do Brasil, como Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo.

Para marcar a entrada no ano 30, a Tribuna prepara algumas novidades para breve.

Conquistas

Ao longo da sua existência, a Tribuna do Norte liderou algumas conquistas importantes para Apucarana, como o Centro Moda (hoje UTFPR), duplicação do trecho Apucarana - Arapongas, Colégio Estadual Três Reis, construção do novo Fórum, implantação da 2ª Vara Criminal, entre outras.

Metropolitana

A criação da região Metropolitana de Apucarana também foi uma conquista da Tribuna, encampada pelo deputado estadual Nelson Justus (DEM) e sancionada pelo governador Beto Richa (PSDB). Hoje as regiões metropolitanas estão passando por readequações para que se tornem efetivamente aglomerados urbanos.