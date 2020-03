PM de Apucarana atende caso de perturbação do sossego

A Polícia Militar (PM) foi chamada no final da noite de segunda-feira (2) para atender um caso de perturbação do sossego alheio, no Núcleo Castelo Branco, em Apucarana. Moradores da Rua Dolores Duram denunciaram o som alto que vinha de uma casa.

Conforme a PM, os moradores contaram que estava acontecendo uma festa e que o som que vinha da casa, estava incomodando muito, e que todos tinham que acordar cedo para trabalhar.

Segundo a PM, ao chegar a equipe ouviu gritos, algazarra, e vozes de pessoas cantando uma musica e tocando violão em volume excessivamente alto.

A polícia tentou contato com os moradores, chamou, bateu palmas, acionou a sirene da viatura, porém ninguém saiu da residência. A PM então teve que entrar na residência, só quando a equipe chegou na sala, que as pessoas perceberam a presença policial.

Um rapaz se identificou como responsável pela residência e contou que sabia que o som estava incomodando, pois os vizinhos já haviam reclamado

De acordo com a polícia, 12 pessoas participavam da festa. O dono da casa foi levado ao cartório da PM para a lavratura de um termo circunstanciado.

O violão elétrico e uma caixa de som amplificada foram apreendidos.