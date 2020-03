Chuva alaga CMEIs da Vila Regina e João Paulo, em Apucarana 

A chuva forte que caiu na tarde desta segunda-feira (2), alagou os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do Núcleo Habitacional João Paulo e da Vila Regina, em Apucarana. A situação dos centros foram divulgadas por meio de vídeos que circulam nas redes sociais.

Em um dos CMEIs, o muro dos fundos foi derrubado pela força da enxurrada que também derrubou uma árvore no pátio.

A Autarquia Municipal de Educação confirmou o ocorrido por meio de nota e solicitou aos pais que mantenham os filhos em casa nesta terça-feira (3).

Os dois CMEIs passarão por limpeza e devem atender, de maneira emergencial, apenas as crianças que não tiverem outro lugar para passar o dia.



TEMPORAL

Segundo informações do centro operacional do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu com a força do vento na Rua Coqueiro, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo. O mesmo ocorreu com outra árvore, na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

Ainda conforme os bombeiros, a Rua Julio Baena Rodrigues, no Jardim Cidade Alta ficou alagada por conta da chuva.