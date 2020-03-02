Agência do Trabalhador oferta 42 vagas de emprego, em Apucarana

A Agência do Trabalhador oferta 42 vagas de emprego nesta terça-feira (2), em Apucarana. Confira as oportunidades abaixo.
AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO 1
ARTE FINALISTA (COREL E PHOTOSHOP) 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO 2
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB) 1
BORRACHEIRO 1
CONFEITEIRO(A) 1
COSTUREIRO(A) PARA ESTOFADOS 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 11
COZINHEIRA 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
GESSEIRO FUNDIDOR 1
IMPRESSOR DE SILK (BONÉS) 2
MECÂNICO DE MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS 1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) 1
SERVIÇOS GERAIS (COZINHAR E LIMPEZA) 2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EXPERIÊNCIA EM COLETA) 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
VENDEDORA (TECIDOS DE BONÉ) 1
VENDEDOR PRACISTA 5
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
SUPERVISOR DE VENDAS (EXTERNO) 1
VENDEDOR EXTERNO 1
VENDEDOR EXTERNO (CNH A) 1
VENDEDOR EXTERNO (CNH AB) 1
TORNEIRO MECÂNICO 1