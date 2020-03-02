Facebook Img Logo
  1. Banner
Mais lidas
Apucarana

Agência do Trabalhador oferta 42 vagas de emprego, em Apucarana

.

A Agência do Trabalhador oferta 42 vagas de emprego nesta terça-feira (2), em Apucarana. Confira as oportunidades abaixo. 

AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO 1
ARTE FINALISTA (COREL E PHOTOSHOP) 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO 2
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB) 1
BORRACHEIRO 1
CONFEITEIRO(A) 1
COSTUREIRO(A) PARA ESTOFADOS 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 11
COZINHEIRA 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
GESSEIRO FUNDIDOR 1
IMPRESSOR DE SILK (BONÉS) 2
MECÂNICO DE MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS 1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) 1
SERVIÇOS GERAIS (COZINHAR E LIMPEZA) 2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EXPERIÊNCIA EM COLETA) 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
VENDEDORA (TECIDOS DE BONÉ) 1
VENDEDOR PRACISTA 5

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
SUPERVISOR DE VENDAS (EXTERNO) 1
VENDEDOR EXTERNO 1
VENDEDOR EXTERNO (CNH A) 1
VENDEDOR EXTERNO (CNH AB) 1
TORNEIRO MECÂNICO 1

O portal TNOnline.com.br não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. Seu comentário passará por um filtro de moderação. O portal TNOnline.com.br não se obriga a publicar caso não esteja de acordo com a política de privacidade do site. Leia aqui o termo de uso e responsabilidade.

Últimas de Apucarana

TEMPORAL

Chuva alaga CMEIs da Vila Regina e João Paulo, em Apucarana 

Chuva forte com granizo começou por volta das 16h40, em Apucarana. Foto: Tribuna do Norte/Sérgio Rodrigo TEMPORAL

Chuva com vento forte derruba árvores e alaga rua, em Apucarana

MERCADO DE TRABALHO

Agência do Trabalhador oferta 42 vagas de emprego, em Apucarana

Foto: Arquivo TN Jardim Marissol

PM cumpre mandado de prisão nesta segunda (2) em Apucarana 

Apucarana

Policiais prendem mais um suspeito do roubo na Vila São José, em Apucarana

Chuva forte com granizo começou por volta das 16h40, em Apucarana. Foto: Tribuna do Norte/Sérgio Rodrigo TEMPORAL

Apucarana registra chuva de granizo nesta segunda-feira 

APUCARANA

30º BIMec incorpora 286 soldados

APUCARANA

Direção do Hospital da Providência apresenta novos projetos ao presidente da Câmara Municipal

Foto: Prefeitura do Município de Apucarana Área da saúde

Apucarana inicia nova turma de residência médica e multiprofissional

×

Newsletter

Conteúdo direto para você:

Quero Receber