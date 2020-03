Policiais prendem mais um suspeito do roubo na Vila São José, em Apucarana

As Polícias Militar e Civil prenderam na tarde desta segunda (2) mais um suspeito de participar do roubo na Vila São José, em Apucarana. Com o homem, as equipes apreenderam uma arma falsa. A polícia já identificou através de foto o terceiro elemento, que já está sendo procurado.

O crime aconteceu durante a madrugada de domingo (1º), em uma casa na Vila São José, onde três bandidos invadiram o local, renderam a família e levaram um Citroen C3, que já foi recuperado, e outros objetos das vítimas.

Segundo a PM, foi possível identificar os três suspeitos através de foto. Os homens são suspeitos de estarem envolvidos em outras ocorrências, como um roubo na Avenida Santa Catarina, ocorrido no dia 29 de fevereiro, e também um assalto a uma farmácia de Apucarana, que também aconteceu em fevereiro.

Segundo a PM, o terceiro suspeito já foi reconhecido por foto e está sendo procurado pelas equipes.