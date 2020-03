30º BIMec incorpora 286 soldados

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec) realizou hoje (2) a Solenidade de Incorporação do Contingente 2020. São 286 soldados do exército que prestarão o serviço militar ao longo do ano, alistados dos municípios de Apucarana, Arapongas, Rolândia e Jandaia do Sul.

A paisana, os novos recrutas se deslocaram até o acesso do 30º BIMec para a abertura do portão das armas e a entrada simbólica. Na sequência, eles vestiram o tradicional fardamento do efetivo e participaram da formatura de incorporação.

“É sangue novo que entra no nosso batalhão, trazendo vigor ao exército. É um ano de aprendizado que vai marcar a vida de todos eles. Sairão daqui transformados em cidadãos melhores, com o aperfeiçoamento dos valores éticos e morais que já recebem no ambiente familiar”, afirma o comandante do 30º BIMec, tenente coronel Alexandre Colombo.

“Dentro das organizações militares, os recrutas são incentivados ao trabalho em equipe e à ajuda mútua, além de respeitar padrões de hierarquia, disciplina, moral e ética”, acrescenta Colombo.

Ao prestigiar a solenidade o prefeito Junior da Femac disse que “Apucarana tem sua história ligada ao 30º BIMec. Hoje 286 jovens vão se incorporar a esse grande aparelho militar que tem uma trajetória de serviços prestados a Apucarana, ao Paraná e ao Brasil. Aqui esses novos recrutas vão aprender civismo, a lidar com as armas, vão se tornar profissionais ligados à segurança e soberania nacional”.

Junior destacou que milhares de apucaranenses têm sua história ligada ao 30º BIMec. “Apucarana é essa cidade diferenciada, entre outras coisas porque conta com organizações como o 30º BIMec”, afirmou Junior. Além de familiares e amigos dos novos recrutas, a solenidade de incorporação do contingente 2020 foi prestigiada pelo procurador do Estado Daniel, Augusto Cerizza Pìnheiro; pelo delegado chefe da Polícia Federal em Londrina, Ricardo Filippi Pecoraro; pelo comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Roberto Francisco Cardoso; e o colaborador emérito do Exército, Oezir Marcelo Kantor.