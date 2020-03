Direção do Hospital da Providência apresenta novos projetos ao presidente da Câmara Municipal

A diretora geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos, acompanhada da gerente administrativa, Rafaela Costa e da coordenadora de projetos, Fabielle Lima em reunião com o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Professor Molina e com o presidente do Controle Interno, Dr. Wilson Penharbel, apresentou projetos dos Hospitais da Providência e Materno Infantil de Apucarana.



Durante o encontro que contou com a presença do físico médico, Anderson Pássaro e da dosimetrista, Ana Elisa Fouto Penharbel também do HP, Irmã Geovana detalhou que alguns projetos apresentados já estão em andamento. "Temos uma equipe comprometida em buscar mais melhorias para o atendimento nos Hospitais de Apucarana e contamos com o apoio da Câmara Municipal de Apucarana. Unimos forças para o aprimoramento dos serviços prestados em benefício dos que mais precisam, os enfermos", afirmou Irmã Geovana Ramos.



O presidente Molina mais uma vez colocou o Legislativo a disposição do Hospital da Providência. “Somos solidários com o Hospital da Providência e trabalhamos em parceria com o Executivo Municipal, sempre prontos para atendê-los. O que queremos é que a nossa população tenha sempre um bom atendimento e os melhores recursos na saúde e sabemos que o Hospital da Providência não mede esforços para que isso aconteça”, disse Molina.