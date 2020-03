Apucarana inicia nova turma de residência médica e multiprofissional

Mais 29 profissionais foram integrados ao Programa de Residência Médica e Multiprofissional da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). A aula inaugural da quarta turma aconteceu nesta segunda-feira (02), no polo Apucarana da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os profissionais, que são oriundos de dez municípios, participarão da especialização que terá duração de dois anos e atuarão na rede municipal de saúde.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que participou da aula inaugural, disse que o Município trabalha para que o Sistema Único de Saúde funcione plenamente. “Apucarana é uma cidade que acredita no SUS. Queremos que ele funcione na sua plenitude, que as pessoas sejam bem atendidas e encontrem alento e medicação. Além disso, o SUS agora também é formação e as pessoas terão a oportunidade de interagir com os profissionais que estão fazendo a especialização aqui em Apucarana”, frisa.

Junior da Femac recordou o esforço feito pela gestão Beto Preto para trazer as residências médicas a Apucarana. “Juntamente com o ex-prefeito Beto Preto e que hoje é secretário de estado da Saúde, lutamos para trazer essas vagas. Foi um programa conquistado com muito esforço e hoje o programa é desenvolvido dentro da Autarquia Municipal de Saúde”, afirma Junior da Femac, acrescentando que o Hospital da Providência também oferece programas de residência.

O prefeito ressalta que Apucarana passou a ser um polo formador de profissionais na área da saúde. “A residência é uma especialização de pós-graduação. Estamos recebendo profissionais de Apucarana, Curitiba, Ponta Grossa, Sarandi, Maringá, Londrina, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Marília (SP) e Coxim (MS). São profissionais que, na imensa maioria, vão fixar residência neste perí0do em Apucarana e pelos próximos dois anos vão estar atuando nas 34 Unidades Básicas de Saúde e postos de apoio”, salienta.

Junior da Femac pediu empenho aos residentes e que proporcionem um atendimento humanizado aos pacientes. “Peço que atendam com amor, carinho e paixão pelo que estão fazendo, especialmente as mulheres, crianças e idosos. O Programa de Residência foi uma conquista dura e difícil da população de Apucarana, pois outros municípios também pleiteavam o mesmo”, reitera Junior da Femac.

DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - De acordo com Odarlone Orente, a nova turma foi contemplada com quatro programas de residência. “Na Residência Multiprofissional em Atenção Básica, estamos recebendo profissionais nas categorias de educador físico, enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogo e fisioterapeuta”, cita Odarlone.

Já na Residência Multiprofissional em Saúde Mental, atuarão profissionais nas categorias de assistente social, enfermeiro e psicólogo. “Temos ainda a residência em Enfermagem Obstétrica onde irão atuar dois enfermeiros e a Residência em Dermatologia, com dois médicos residentes”, informa.

Conforme Francieli Smanioto, Apucarana começou a oferecer as residências na Autarquia Municipal de Saúde a partir de 2016. “Cada turma tem duração de dois anos e formamos até o momento 68 profissionais, dos quais 62 são na Residência Multiprofissional e outros 6 na Residência édica. E agora iniciamos mais uma turma com 29 profissionais”, assinala.

Os residentes cumprirão 60 horas semanais, com dedicação exclusiva, sendo 48 horas práticas e 12 horas teóricas. “Para isso, receberão uma bolsa financeira financiada pelo Ministério da Saúde”, completa Francieli.

FORTALECIMENTO DO SUS – Iago Detregiachi Ribeiro, residente em psicologia, veio da cidade de Marília (SP) e espera ampliar o aprendizado na área de atendimento no Sistema Único de Saúde. “Acho bastante interessante atender pessoas pelo SUS e sair um pouco do ambiente fechado e elitista dos consultórios, atendendo pessoas de qualquer faixa social, raça e gênero”, frisa.

A profissional de enfermagem Luana Paula de Oliveira veio de Coxim (MS) para fazer Residência em Saúde Mental. “Apucarana é uma cidade muito acolhedora. Espero ganhar muita experiência e me especializar nesta área, atendendo as pessoas da mesma forma com que fui acolhida”, frisa Luana.

Também estiveram presentes na aula inaugural a coordenadora da residência em dermatologia, Lígia Márcia Martin, e o coordenador de Odontologia, André Gustavo, o diretor-presidente da AMS, Roberto Kaneta, e o superintendente de Atenção Básica da Autarquia, Marcelo Viana. “O nosso Programa de Residência está recebendo o reconhecimento estadual e nacional, como por exemplo o Prêmio Gestor Paraná conquistado pelo ambulatório de Dermatologia. É importante para os residentes e para Apucarana, que se transformou em polo formador de profissionais”, finaliza Roberto Kaneta, diretor-presidente da AMS.