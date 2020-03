Motorista chama atenção em Apucarana ao estacionar na contramão na Avenida Curitiba

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Curitiba no início da tarde desta segunda-feira (02). O motorista de um veículo estacionou o carro na contramão da via, a principal e mais movimentada da cidade. As fotos com o 'flagra' circularam nas redes sociais e aplicativos de mensagens da cidade.

Muitas pessoas pararam para fotografar o veículo, um Ford Fiesta. Pouco tempo depois, um guarda municipal multou o veículo. É importante destacar que o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata de condutas infracionais relacionadas ao estacionamento de veículo. De acordo com o artigo, estacionar na contramão é infração média, gerando 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 130,16. A infração não é passível de remoção do veículo.

[ATUALIZAÇÃO]

De acordo com a Guarda Municipal, minutos depois de feita a notificação, a condutora do veículo retirou o carro da vaga.