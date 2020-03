PM prende um dos suspeitos de assaltar casa na Vila São José, em Apucarana

Um homem suspeito de assaltar uma casa foi preso nesta segunda-feira (2), em Apucarana. O crime aconteceu durante a madrugada em uma casa na Vila São José, onde três bandidos invadiram o local, renderam a família e levaram um Citroen/C3 placas, AYR-3B32 na cor branca e outros objetos das vítimas. A polícia continua em diligências para localizar os outros dois envolvidos.

Também nesta segunda-feira, a PM encontrou o carro em um matagal, no na Rua José Ramon Sanches, no Jardim Independência. O C3 estava sem a chaves e com danos na lataria.

O carro foi levado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O setor de furtos e roubos da Polícia Civil, investiga o crime.

O CRIME

O trio aproveitou que a cerca elétrica da casa estava desligada e pularam o muro. Eles arrombaram a porta da cozinha, o que fez o alarme disparar. O casal acordou com o barulho e encontrou os bandidos dentro do quarto. As vítimas foram amarradas no banheiro da residência.

Os ladrões apontaram as armas para as cabeças das vítimas e exigiram dinheiro e o local do cofre. Conforme a vítima, não existe cofre em sua casa. Os criminosos roubaram uma pequena quantia em dinheiro, um celular, perfumes, um aparelho do sistema de monitoramento e várias folhas de cheque.

Além dos objetos, os ladrões roubaram o carro do casal, um Citroen/C3 placas, AYR-3B32 na cor branca que foi localizado.