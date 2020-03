Hospital da Providência realiza formatura do Programa de Residência Médica

Na última sexta-feira (28) aconteceu a formatura de sete novos especialistas do programa de residência médica do Hospital da Providência e Materno Infantil, um em cirurgia geral, três em clínica médica e três em pediatria. A cerimônia de colação de grau foi realizada na Capela Nossa Senhora da Esperança.

O Programa de Residência Médica é ofertado desde 2014 e já formou 29 especialistas, tendo como primeiros apoiadores o corpo clínico dos Hospitais de Apucarana, o Dr. Luiz Sallim, diretor técnico médico do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba e o prefeito do município de Apucarana na ocasião, Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto. “Somos gratos a todos que contribuíram e contribuem para termos o Programa de Residência Médica, agradecemos ao Dr. Beto Preto, ao prefeito de Apucarana, Junior da Femac, ao nosso corpo clínico que repassam o conhecimento para formação de novos médicos, ao Dr. Sallim. Com a ajuda de todos, temos formados excelentes especialistas para atender a população”, afirma a Diretora Geral do Hospital da Providência e Materno Infantil, Irmã Geovana Ramos.

Para o coordenador da Comissão de Residência Médica dos Hospitais de Apucarana, Dr. Leonardo Marchi, os médicos formados pelo programa agregam ao atendimento prestado. ”É um sucesso para o Hospital da Providência e para o município de Apucarana que só tem a ganhar com esses novos médicos especialistas”, fala.

“Foram dois anos incríveis, que aprendemos muito profissionalmente e como ser humano, saímos com bastante segurança para poder praticar a medicina de forma correta”, afirma a formanda em clínica médica Nicole Iwane Kurashima.

Novos especialistas formados:

Da especialidade de clínica médica:

Dra. Juliana Kusano

Dra. Nicole Iwane Kurashima

Dra. Rudimila Caroline dos Santos Viana

Da especialidade de pediatria

Dra. Deborah Krulewski Martins

Dr. Douglas Henrique da Silva

Dra. Thais Azzoni Lopes

Da especialidade de cirurgia geral

Dr. Thomas Henrique Manchini