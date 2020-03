O atual presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Arilson Chiorato teria desistido da candidatura para a prefeitura de Maringá, segundo apurou a Coluna da Tribuna, na edição publicada neste domingo (01), no jornal Tribuna do Norte.

De acordo com a publicação, Chiorato, que se divide entre Apucarana, Ourizona e Maringá, estava com o nome cogitado para ser candidato a prefeito na Cidade Canção, mas depois de algumas indefinições, acabou desistindo da candidatura.