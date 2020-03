Motociclistas sofrem ferimentos após acidente em Apucarana

Um acidente envolvendo duas motos aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (2), na Rua Talita Bresolin, no Bairro da Igrejinha. Dois homens ficaram feridos.

Segundo testemunhas, as motos bateram de frente. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamadas e socorreram as vítimas.

Nas motos estavam apenas os condutores. Um sofreu ferimentos leves e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA. Já o outro, sofreu suspeita de fraturas e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

A Guarda Municipal (GM) prestou apoio e controlou o trânsito. As causas da batida serão apuradas.