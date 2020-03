PM de Apucarana encontra carro roubado 

A Polícia Militar (PM) encontrou o carro que foi roubado de uma família, na madrugada desta segunda-feira (2). O veículo estava em um matagal, no Jardim Independência. O C3 foi localizado nesta manhã.

Segundo a PM, uma denúncia informou que o carro estava no matagal. Uma equipe foi até a Rua José Ramon Sanches e encontrou o veículo. O C3 estava sem a chaves e com danos na lataria.

O carro foi levado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O setor de furtos e roubos da Polícia Civil, investiga o crime.

Três ladrões invadiram uma casa na Vila São José, em Apucarana e rederam um casal. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), na Rua Padre Severino Cerutti.



O morador da residência chamou a Polícia Militar (PM) e contou que ele e a esposa estavam dormindo, quando o alarme disparou. Ele acordou e encontrou os ladrões dentro do seu quarto.

Dois suspeitos estavam armados com revólver e um dos envolvidos pediu para o casal levantar. Os ladrões apontaram as armas para as cabeças das vítimas e exigiram dinheiro e o local do cofre.

Conforme a vítima, não existe cofre em sua casa.Os criminosos roubaram também uma pequena quantia em dinheiro, um celular, perfumes, um aparelho do sistema de monitoramento e várias folhas de cheque.