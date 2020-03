PM apreende 3 pés de maconha em residência no Jardim Ponta Grossa

A polícia militar (PM) de Apucarana apreendeu três pés de maconha plantados em uma residência no Jardim Ponta Grossa, após uma denúncia. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (01).

De acordo com o relatório da PM, o morador da casa, de 56 anos, acionou a equipe dizendo que seu sobrinho, que mora com ele e é usuário de drogas, apareceu em casa agressivo, quebrou alguns objetos da residência e tentou colocar fogo em um colchão, porém, com a chegada de outros familiares ele fugiu, antes da chegada da polícia.



No local, a equipe foi informada que haviam pés de maconha plantados no fundo do quintal, o que foi comprovado após averiguação. As plantas foram arrancadas e encaminhadas para a delegacia. Os policiais realizaram diligências pelo bairro, mas o rapaz responsável não foi localizado.