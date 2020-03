PRF dá dicas de segurança para ciclistas; assista

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, vem monitorando os grupos de ciclistas que pedalam pelas rodovias. Os agentes estão realizando abordagens e orientando os ciclistas, para evitar que acidentes aconteçam.

Um dos locais que frequentemente é utilizado por ciclistas, é a BR-369, entre Apucarana e Arapongas. "É um local com pista dupla e é frequente a circulação de um grande número de ciclistas, estamos abordando esses grupos e orientando quanto os riscos e cuidados que devem ter, para evitar acidentes. A bicicleta tem os equipamentos obrigatórios, sinalização traseira vermelha, dianteira branca, existe uma legislação específica para ciclistas, é preciso seguir," detalha o agente da Polícia Rodoviária Federal, PRF, Fábio Sagati.

Segundo o agente, é fundamental que os ciclistas trafeguem apenas no acostamento da rodovia. "Sabemos que alguns ciclistas acabam pedalando sob as rodovias, mas é fundamental que eles utilizem apenas o acostamento, que transitem em fila, para garantir a segurança. Os ciclistas devem pedalar no mesmo sentido dos veículos, nunca na contramão. Eu sou ciclista também, indico o esporte, mas é preciso seguir as normas de segurança," disse.

Outra regra importante que os ciclistas devem seguir é não usar o fone de ouvido. "O maior erro que o ciclista pode cometer é usar fone de ouvido na rodovia, ou em alguma via urbana. O ciclista precisa ficar atendo, se colocar o fone, ele não vai escutar uma buzina por exemplo, ele precisa prestar atenção no que está acontecendo em sua volta, então nunca use um fone de ouvido," enfatiza o PRF.

Segundo o agente, a PRF faz também uma vistoria e informa os órgãos competentes sobre as condições da rodovia. "A PRF informa a Viapar, concessionária que administra a BR-369 e informa também o DER, Departamento de Estradas e Rodagens, órgão fiscalizador. Informamos os pontos mais críticos, que precisaram de atenção, de melhorias. Os ciclistas também tem direito de cobrar essa manutenção" comenta.

O PRF ainda orienta o ciclista que quer começar a pedalar, a nunca ir sozinho. "Em Apucarana, Arapongas, enfim, existem muitos grupos, não ande sozinho, não se arrisque sair em rodovia com pessoas que não tem experiência, é perigoso. Ande com um grupo, com pessoas que podem ajudar. E qualquer dúvida, entre em contato com a PRF, pelo 191, ou vá até uma Unidade Operacional, existe uma legislação específica para os ciclistas. Os ciclistas também podem ser penalizados. É um momento de lazer, não queremos momentos de tristeza," ressalta.

O agente ainda alerta que os motoristas precisam também respeitar os ciclistas. "Os motoristas devem respeitar, se ver um grupo de ciclista, diminua a velocidade, não jogue o carro contra eles, isso pode provocar um acidente. Alguns motoristas não respeitam, as vezes estão até embriagados, então é preciso tomar cuidado," finaliza. Veja a entrevista completa: