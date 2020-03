Falecimentos em Apucarana e região nesta segunda-feira (02)

Falecimentos em Apucarana:

LADOMIRA DOUVEY DAVIDOSKI, 70 anos. Sepultamento nesta segunda-feira, as 17h no cemitério Cristo Rei.



NEIDINA AVANCI, 73 anos. Sepultamento nesta segunda-feira, as 15h no cemitério Cristo Rei.



Falecimentos na região:



ODAIR DOMINGOS GOBETI, 66 anos. Sepultamento nesta segunda-feira, as 14h no cemitério de Jandaia do Sul.



LAZARO PEDRO PAULINHO, 67 anos. Sepultamento nesta segunda-feira, as 16h no cemitério de Borrazópolis.



MARIA ARLETE KUSS SOARES, 61 anos. Sepultamento na terça-feira (03), as 13h no cemitério de Marilândia do Sul.



ORLANDO BARUSSI, 83 anos. Sepultamento nesta segunda-feira, as 15h30 no cemitério municipal de Arapongas.



MARIA AP. DOS SANTOS SILVA, 78 anos. Sepultamento nesta segunda-feira as 14h no cemitério municipal de Arapongas.