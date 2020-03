Simepar prevê pancadas de chuva no começo da semana 

A segunda-feira (2) tem a manutenção do tempo mais úmido entre o leste e o litoral do estado, com chuvas fracas/chuviscos ocasionais e temperaturas com pequena elevação ao longo do dia. Nas demais regiões o ar mais seco e aquecido deixa o dia com sol e temperaturas elevadas, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 25ºC, existe a previsão de pancadas de chuva.

Terça-feira

A circulação dos ventos nos baixos níveis da atmosfera mantém o transporte de umidade do oceano para o continente nesta terça-feira (3) com isso o tempo fica instável com previsão de chuvas fracas no leste Paraná. No Litoral em alguns momentos as chuvas oscilam entre fraca a moderada. Na faixa norte, Centro e Campos Gerais chuvas isoladas estão previstas para o período da tarde e faz calor nessas regiões.