Jovem é preso por dirigir alcoolizado e sem habilitação em Apucarana

Um homem de 21 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana na noite deste domingo (01), depois de ser flagrado dirigindo embriagado e sem habilitação.

Os policiais realizavam patrulhamento no Jardim Ponta Grossa por conta de uma denúncia de furto a residência quando avistaram um veículo gol de cor branca em atitude suspeita na região, com faróis apagados e dois ocupantes, que ao receberem voz de abordagem, empreenderam fuga em alta velocidade.



De acordo com o relatório da PM, durante a fuga o condutor teria avançado diversas preferenciais, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres que passavam pelo local. A equipe realizou o acompanhamento até que finalmente conseguiu realizar a abordagem.



Durante a busca pessoal e no veículo, nada de ilícito foi localizado, porém, o condutor não possuía habilitação e estava com sintomas de embriaguez, comprovada através do teste do etilômetro.



O condutor foi autuado por direção perigosa e desobediência e encaminhado para a delegacia. O passageiro foi orientado e liberado no local e o veículo foi encaminhado ao pátio por pendências administrativas.