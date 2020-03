A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) e o Canil Municipal de Apucarana realizam no dia 14 de março, a Feira de Filhotes, no térreo do Shopping CentroNorte.

Quem tiver interesse em adotar, deve levar RG, CPF e comprovante de residência. Caso a pessoa que queira adotar seja menor de idade, deve estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos.