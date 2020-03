Mulher desobediente é algemada e imobilizada durante operação da PM, em Apucarana

Uma mulher de 31 anos teve que ser algemada e imobilizada pela Polícia Militar de Apucarana, neste sábado (29), no Distrito Correia Freitas.



Em operação realizada pelas equipes de Rotam e CPU, em localidades pré-determinadas, em um estabelecimento comercial com a

presença de várias pessoas, onde há diversas denúncias de frequentadores armados no local, foi feita a abordagem e todos acataram as ordens da PM. No entanto, uma mulher de 31 anos, segundo o relatório, se negou a seguir as orientações da polícia por diversas vezes.

Desta maneira, de acordo com a PM, a mulher foi imobilizada, algemada e encaminhada ao cartório do 10º BPM de Apucarana.