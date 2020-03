A Polícia Militar de Apucarana se deslocou na tarde de sábado (29) até as proximidades do Terminal Urbano de Apucarana após receber a informação de que dois homens estavam brigando.

De acordo com informações, um deles estava com uma barra de ferro e o outro com um pedaço de pau.

No local, segundo a PM, um dos homens foi encontrado com um corte na orelha, mas dispensou atendimento médico. Ele relatou à polícia que não sabia que era o indivíduo com quem estava lutando.