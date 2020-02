Apucarana investe em iluminação pública

O prefeito Júnior da Femac assinou nesta sexta-feira (28) uma ordem de serviço para substituição de luminárias antigas. Ao todo, serão instaladas 3 mil unidades de vapor metálico e 1.133 luminárias de LED, em um total de 4.133 substituições.

O investimento é de R$ 2,6 milhões, com recursos municipais e a vencedora da licitação tem 270 dias para executar os serviços. “Em Apucarana, iluminação pública é levada muito a sério, pois é fundamental para que inúmeras atividades realizadas no período noturno aconteçam com maior segurança, como o funcionamento de escolas, faculdades, bares e restaurantes, igrejas, indústrias e comércios”, frisou o prefeito Júnior da Femac.

Apucarana possui ao todo 18 mil lâmpadas e, gradativamente, a administração municipal vem investindo em melhorias. “Em 2016, o ex-prefeito Beto Preto promoveu investimento de R$4,6 milhões na substituição de 5 mil destas luminárias e agora, com esta ordem de serviço, promovemos a modernização de mais da metade do nosso parque”, destacou Júnior da Femac.

Segundo ele, das 18 mil lâmpadas, boa parte inventário ainda é de vapor de sódio. “Aquela luz amarela que não garante luminosidade adequada, dificultando sobretudo o trabalho da segurança pública, e outra pequena parte é de lâmpadas de mercúrio, que são piores ainda, nunca queimam, vão apagando aos poucos e gastando a mesma energia”, explica o prefeito.“Vamos levar iluminação mais eficiente a bairros como o Jardim Colonial, Trabalhista, Afonso Camargo, entre outros”, assinalou o prefeito. Segundo ele, nos próximos dias o site da Prefeitura de Apucarana vai ganhar um link onde a população vai poder acompanhar em tempo real o avanço dos trabalhos.

LED

As 1.133 luminárias de LED vão atender as avenidas Minas Gerais, Governador Roberto da Silveira, Irati, Corifeu de Azevedo Marques, Munhoz da Rocha, Clotário Portugal, ruas Ponta Grossa, Padre Severino Cerutti, Osvaldo Cruz, Osório Ribas de Paula, Deolindo Massambani, Koiei Tatesuji, Ouro Branco, Nagib Daher, Cristiano Kussmaul, Pinho Araucária, Nova Uckânia, bem como as praças Rui Barbosa e Interventor Manoel Ribas (Redondo). “Quando o então prefeito Beto Preto fez a licitação em 2016, não compensava a compra de LED para potências altas, mas hoje ficou mais em conta, por isso incluímos neste contrato. Ela oferece uma luz branca, com cores mais definidas. Outra vantagem é que ela oferece cinco anos de garantia e 10 de durabilidade. Ainda é um pouco mais cara que as de vapor metálico, mas também gasta menos energia, por isso optamos em instalá-las neste momento em avenidas e ruas de grande fluxo”, explicou o prefeito Júnior da Femac.

A eficiência das novas luminárias e do sistema antivandalismo foram pontuados pelo diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz. “Depois que instalamos este sistema em 5,4 mil pontos em 2016, nenhuma lâmpada mais foi danificada com pedrada. Com relação à luminosidade, o salto de qualidade foi realmente muito grande, colocando Apucarana em destaque no cenário estadual, à frente de cidades como Londrina, Maringá e Arapongas. Londrina, por exemplo, tem 40% do seu parque ainda em vapor de mercúrio. Já nós, com este contrato, estamos erradicando esta modalidade”, comparou Luz.