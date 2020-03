Unimed e Prefeitura realizam ação contra dengue em Apucarana

As equipes de Atenção à Saúde e Responsabilidade Social da Unimed percorreram na última sexta-feira (28) os domicílios ao entorno da Cooperativa, num raio aproximado de 2.000m entre as Ruas Clotário Portugal, Osvaldo Cruz e Osório Ribas, disseminando informações e envolvendo a comunidade no combate ao mosquito da dengue.

A Secretaria de Saúde de Apucarana participou da ação, representada pela Agente de Endemias, Sueli Simões, que orientou a equipe e realizou a vistoria técnica em algumas residenciais, onde foram encontrados possíveis criadouros do mosquito. Todos os moradores foram devidamente orientados para detectar e impedir a proliferação do mosquito.

A ação é resultado das estratégias discutidas no Comitê Intersetorial de Combate à Dengue, que envolve várias entidades, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, coordenado pela 16ª Regional de Saúde.

Segundo Claudio Santiago, supervisor da área de Atenção à Saúde da Cooperativa, a ação foi avaliada como muito importante, pois tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do agente de endemias, o que reforça o valor do trabalho desenvolvido por este profissional para a comunidade, além da aceitação e receptividade dos moradores dada a importância do tema.