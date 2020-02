Acia e prefeitura promovem mobilização contra a dengue na Praça Rui Barbosa

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com diversas entidades e prefeitura, promove neste sábado (29), a ação “Todos Contra a Dengue”.

A mobilização acontece na Praça Rui Barbosa, para reforçar junto à população as estratégias de enfrentamento do mosquito transmissor da doença.

Além da distribuição de citronela, panfletos educativos, oficina de como eliminar as larvas e o mosquito da dengue, as atividades serão complementadas por ações das entidades.

No último dia 21, a Acia realizou uma reunião de mobilização, visando sensibilizar as lideranças para participar do evento. “A diretoria da Acia, preocupada com a infestação do aedes aegypti, levou a proposta da ação ao prefeito Junior da Femac, que prontamente abraçou a ideia”, disse Jayme Leonel, presidente da Acia.