Homem é preso após ameaçar e tentar extorquir padre da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana

Um homem de 62 anos foi preso após tentar extorquir o padre da Catedral Nossa Senhora de Loures, em Apucarana. Segundo consta no Boletim da Polícia Militar (PM) o religioso teria sido ameaçado de morte pelo andarilho que exigia dinheiro para pagar sua estadia em um hotel da cidade.

O andarilho teria aterrorizado os funcionários da igreja na sexta-feira (28). Eles acionaram a PM que localizou o homem na catedral. Durante a abordagem, ele alegou que recebia ajuda do ex-pároco, monsenhor Roberto Carrara, para pagar sua estadia em um hotel. Contudo, houve troca de párocos e ele tentou exigir a mesma ajuda do padre atual. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Em resposta à Tribuna do Norte, o monsenhor Roberto Carrara, ex-pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, explicou que ajudava o andarilho, assim como outras pessoas carentes na cidade. "Naturalmente, como ele vivia na rua, e como ele sempre me ajudava, eu dava um dinheiro a ele para se hospedar em um hotel. Ele é um andarilho e vive daquilo que as pessoas dão na ruas, e na Catedral a gente faz doação de roupas e dava o que ele necessitava. Ele tem algumas qualidades extraordinárias em arquitetura e projeta casas", informou o monsenhor.

A reportagem entrou em contato com o atual pároco da catedral, contudo ele não quis se pronunciar sobre o ocorrido.