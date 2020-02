Sol predomina neste sábado com temperaturas até 26ºC, em Apucarana

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a massa de ar seco ainda contribui para que na maioria das regiões do Paraná, o tempo se mantenha estável. Contudo, em parte do leste paranaense a nebulosidade fica mais variável com possibilidade de alguma chuva rápida à tarde. As temperaturas já se elevam um pouco, começa a esquentar um pouco mais à tarde. Neste sábado as temperaturas devem chegar a 26ºC e mínima de 13 ºC, em Apucarana e região.

Para este domingo (01/03), espera-se maior variação da nebulosidade entre áreas ao norte e leste. A partir do período da tarde alguma chuva isolada é prevista nestes setores. Os ventos que sopram do mar favorecem com incursão de umidade do mar até o estado, concentrando com isto mais nuvens e alguma chuva isolada em pontos do leste, principalmente. No domingo, deve chover entre as 14h e 19h, com máxima de 25ºC e mínima de 14ºC, em Apucarana e região.