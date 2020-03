Casal é preso após agredir policiais militares durante abordagem, em Apucarana

Um homem de 24 anos e a mulher dele de 32 anos foram presos após agredirem policiais militares na madrugada deste sábado (29), em Apucarana. A ocorrência começou quando uma equipe da PM tentou abordar o homem na Avenida Aviação, contudo ele saiu em alta velocidade com sua moto.

Segundo a polícia, o motociclista passou por várias ruas em alta velocidade, colocando a própria vida em risco e a de outros usuários da via. Os policiais seguiram o suspeito até a casa dele, na Rua Valdomiro Serediuk, Jardim Trabalhista, momento que conseguiram aborda-lo. A todo momento, ele desacatava as ordens e ainda avançou contra a equipe com chutes e socos.

A esposa dele então saiu da residência e também passou a agredir os policiais. Ambos foram contidos e algemados. De acordo com a polícia, teste de etilômetro comprovou que o rapaz estava dirigindo embriagado. Os dois foram encaminhados à delegacia e a moto apreendida por ter débitos pendentes.