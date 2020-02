Dupla assalta loja no centro de Apucarana

Uma loja foi alvo de dois assaltantes por volta das 9 horas de sexta-feira (28), na Rua Rio Branco, no centro de Apucarana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima disse que os bandidos trajavam moletom escuro, um deles estava com capacete preto e outro com capacete dourado.

Um deles sacou uma arma e rendeu a vítima. Os dois amarraram a vítima com uma braçadeira, roubaram vários celulares e fugiram do local em uma moto Sundown de cor preta com detalhes vermelhos.

A PM fez buscas naquela região, porém até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

ROUBO A PEDESTRE

Mais tarde, por volta das 13 horas, um pedestre foi assaltado na Avenida Minas Gerais, na região da Vila Nova. A vítima disse à polícia que foi abordada por um homem, que de forma violenta, roubou uma corrente e um anel, saindo a pé em rumo ignorado.