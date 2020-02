Falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

APUCARANA

ORESTES FRIZO, 74 anos. Velório na capela central e sepultamento às 15 horas deste sábado (29), no Cemitério da Saudade.



LUIZ AMAURI HOFFMANN, 64 anos. Velório na capela central e sepultamento às 16 horas deste sábado (29) no Cemitério Cristo Rei.

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, 64 anos. Velório na Capela Central e sepultamento às 15 horas deste sábado (29) no Cemitério Cristo Rei.

PEDRO HNATIW, 91 anos. Velório na capela central e sepultamento às 14 horas deste sábado (29) no Cemitério Ucraniano

CALIFÓRNIA



ELVIRA VIEIRA CARDOSO, 91 anos. Velório na Capela Municipal de Califórnia, e sepultamento às 16 horas deste sábado (29), no Cemitério Municipal de Califórnia.

CELINA ALVES DOS SANTOS, 77 anos. Velório na capela mortuária e sepultamento às 9 horas deste sábado (29) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

MARILÂNDIA DO SUL

FERNANDO AUGUSTO LEITE DOS REIS, 22 anos. Velório na Câmara Municipal de Marilândia do Sul e sepultamento às 17 horas deste sábado (29), no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.