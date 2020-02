Prefeitura planeja melhorias nas vias marginais da BR-369, em Apucarana

A Secretaria Municipal de Obras confirmou nesta sexta-feira (28) que planeja realizar melhorias nas duas marginais que integram o Parque Industrial Norte, de Apucarana. A decisão foi tomada após um ciclista cair em um buraco na alça de acesso à Avenida Francisco Kitano, no último domingo (23), e ficar gravemente ferido. O buraco foi consertado pela Viapar, pois estava no trecho de responsabilidade da concessionária.

De acordo com o secretário municipal de Obras Herivelto Moreno, nos próximos dias equipes devem realizar uma vistoria no asfalto da Avenida Zilda Seixas Amaral e da Avenida Francisco Kitano, que são as duas marginais da BR-369. “Vamos falar com o prefeito para fazer a vistoria e se de fato tiver muitos buracos vamos fazer as correções”, afirma.A Tribuna esteve no local e constatou que existem diversos buracos nas avenidas marginais, causados pelo tráfego intenso de caminhões.Na tarde de anteontem, a concessionária Viapar encaminhou equipes para vistorias o trecho e já providenciaram os reparos necessários no buraco que causou o acidente. A reportagem apurou também que outros ciclistas caíram no mesmo buraco, porém não se machucaram com tanta gravidade como o engenheiro.

ACIDENTE

O engenheiro Rafael Coelho, de 41 anos, sofreu um traumatismo craniano grave após cair de bicicleta em um buraco, no último domingo, em Apucarana. Ele e um grupo de ciclistas foram pedalar logo no começo da manhã. Eles estacionaram os carros na região do Parque Industrial Norte e seguiram com as bicicletas até a entrada de Arapongas. Na volta, sentido Apucarana, o ciclista pedalava pela BR-369 quando ao entrar na alça de saída da rodovia para a marginal, que dá acesso à Avenida Francisco Kitano, passou por um buraco e sofreu uma queda. Rafael foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com traumatismo craniano grave. Inicialmente, foi encaminhado ao Hospital da Providência e depois transferido para o Hospital do Coração (HC), em Londrina.