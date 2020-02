Tiro que matou menino de 11 anos foi acidental, alega adolescente à polícia

O adolescente prestou esclarecimentos sobre a morte do menino Luiz Gustavo da Silva, de 11 anos, e alegou que o tiro foi acidental, durante interrogatório na tarde desta sexta-feira (18), na 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. O menor se apresentou à polícia cinco dias após o crime registrado dentro da casa dele, na Rua Paulo Celso Correa Rocha Loures, no Residencial Solo Sagrado. Segundo a Polícia Civil, o adolescente revelou que, após o ocorrido, foi orientado pelo dono da arma a dizer que Luiz havia sido atingido por uma bala perdida.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o adolescente contou que seu vizinho, que já foi identificado mas não teve o nome divulgado, lhe pediu para guardar uma arma. Ele disse à polícia que 10 minutos depois tentou devolver a arma e o vizinho teria garantido que pegaria depois.

Mais tarde, Luiz Gustavo chegou na casa do amigo para jogar videogame e pediu um carregador de celular emprestado. O adolescente então disse para ele pegar dentro do armário, onde a arma estava guardada. Luiz se deparou com o revólver, e com a arma nas mãos, perguntou ao amigo se era uma réplica.

"Quando o Luiz foi passar a arma para o adolescente, passou com o cano apontado para ele e aconteceu o disparo. O menor alega que foi acidental", conta o delegado.

Ainda segundo o delegado, o adolescente disse que foi orientado pelo vizinho a mentir para a polícia. "Ele disse que a única pessoa que entrou na casa depois do ocorrido foi o vizinho que pediu para ele dizer que foi uma bala perdida. E foi o que ele disse quando a Polícia Militar chegou", diz o delegado.

Ainda não está claro se foi o adolescente ou a própria vítima que apertou o gatilho. A arma do crime desapareceu e o responsável por entregá-la ao adolescente continua foragido. A polícia informou que havia representado pela busca e apreensão do adolescente, porém ele se apresentou espontaneamente. A polícia também representou pelo internamento provisório do menino que deve ser decidido durante audiência nesta sexta-feira (28).