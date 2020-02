Adolescente suspeito de atirar e matar garoto de 11 anos se apresenta na delegacia, em Apucarana 

O adolescente de 15 anos, suspeito de disparar o tiro que matou o menino Luiz Gustavo da Silva, de 11 anos, se apresentou nesta sexta-feira (28), na 17ª Subdivisão Policial (SDP), em Apucarana. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O fato ocorreu no último domingo (23), em uma casa na Rua Paulo Celso Correa Rocha Loures, no Residencial Solo Sagrado e, até então, o adolescente estava foragido, assim como o suspeito de fornecer a arma.

A Polícia Civil não descarta que o tiro tenha sido acidental, pois os dois eram amigos e teriam se encontrado no domingo para jogar videogame. De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o adolescente compareceu na delegacia e até as 15h40, estava sendo ouvido.

A polícia também está a procura da pessoa que deixou a arma com o adolescente.

ENTENDA

Luiz Gustavo estava dentro da casa acompanhado pelo adolescente, quando foi atingido por um tiro no peito. Inicialmente, a informação repassada à Polícia Militar era que o menino havia sido ferido por uma bala perdida. Mas a versão caiu por terra após a polícia vistoriar a casa e constatar que o disparo havia sido feito no interior da residência.

O menino chegou a ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu. Ele foi sepultado na tarde de segunda-feira (24), na sequência, um grupo de pessoas invadiu a casa do suspeito de deixar a arma com o adolescente, destruiu móveis e ateou ogo na residência.

No momento, a polícia está priorizando as investigações acerca da morte do menino, mas o delegado afirma que o caso de vandalismo também será apurado e os envolvidos responsabilizados.