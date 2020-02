ACIA realiza ação contra a dengue neste sábado em Apucarana

O movimento apucaranense “Todos Contra a Dengue”, organizado pela ACIA e Prefeitura de Apucarana, vai acontecer amanhã, a partir das 09 horas, na Praça Rui Barbosa.

O objetivo do evento, segundo o presidente da ACIA, Jayme Leonel, é alertar e conscientizar a população sobre a importância do combate ao foco do mosquito. “É muito mais fácil e rápido eliminar os criadouros. Onde tiver água parada, pode ser um foco”, alerta Leonel.

O Paraná é um dos estados com maior incidência de casos confirmados. O Prefeito de Apucarana, Junior da Femac, relata, no entanto, que o município está fora de risco no momento. “Só que não podemos baixar a guarda. Em uma semana tudo pode mudar. Por isso, é tão importante quando entidades como a ACIA se juntam ao setor público para realizar ações em prol da comunidade”, diz o Prefeito.

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, explica que foi planejado várias atividades para ocupar toda a manhã deste sábado (29). “Serão distribuídas quase 1000 mudas de Citronela, planta que afasta o Mosquito. Vamos ensinar, através de um Check List, como em 10 minutos fazer a conferência completa da casa e dos vizinhos. Teremos ainda oficinas para construir armadilhas para o mosquito, como tratar e quais produtos podemos usar para matar as larvas, entre outras”, enumera Leonel.