Continuam abertas as inscrições da fase municipal dos JEP’s

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, informa que seguem as inscrições para a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). A inscrição poderá ser feita no http://www.apucarana.pr.gov.br/esporte/.

A professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes, comunica que as inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de março, nas categorias “A” (de 15 a 17 anos) e “B” (de 12 a 14 anos), pelos naipes masculino e feminino.

Segundo Jossuela, o congresso técnico ocorrerá no dia 17 de março, a partir das 14 horas, no Centro Esportivo, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina.

“A gestão Beto Preto e o prefeito Junior da Femac também dão total apoio aos alunos atletas de nosso município. Os Jogos Escolares do Paraná têm tradição e a Secretaria de Esportes realiza a competição numa parceria com o Núcleo Regional de Educação”, frisa Jossuela.

A fase municipal dos JEP´s será disputada nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. Na competição de 2019 a fase municipal dos JEP`s contou com a participação de 26 estabelecimentos de ensino. Foram 169 equipes, com total de 1.606 atletas.

Participaram os colégios Agrícola Manoel Ribas, Alberto Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Cobra, Coronel Luiz José dos Santos, Cristão PLGD, Evolução, Heitor Furtado, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, José Canale, José de Anchieta, Platão, Polivalente, Prefeito Carlos Massaretto, Presbiteriano Chamberlain, Professor Francisco Antônio de Souza, Professora Godoma de Oliveira, Professor Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Tadashi Enomoto e Vale do Saber.

Em 2019, o Colégio São José foi campeão em 7 modalidades, seguido por José Anchieta (3), Cerávolo, Mater Dei e Nilo Cairo (2 cada), Nossa Senhora da Glória e Platão (1 cada).

Mais informações dos JEP´s podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex M